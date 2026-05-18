Между Азербайджаном и Грузией подписаны документы в сфере энергетики и транспорта

18 мая с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе было подписано Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о поставках природного газа в Грузию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подписание состоялось в рамках встречи Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Кроме того, были подписаны Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о поставках электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии через территорию Грузии, Протокол 41-го заседания Координационного совета по реабилитации, реконструкции и строительстве железнодорожного участка от Марабды до границы с Турецкой Республикой (Карцахи) в рамках реализации проекта новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.