13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) сыграет незаменимую роль в выполнении общих обязательств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил постоянный представитель Польши при Организации Объединенных Наций Кшиштоф Щерский на совместной заключительной сессии Ассамблей в рамках WUF13.

По его словам, данный форум рассматривается как незаменимая платформа для многостороннего развития и локализации устойчивого развития за столом переговоров:

"Прозвучали призывы включить проблемы, с которыми сталкиваются местные и региональные органы власти, в основную повестку жилищной и городской политики, обсуждалось влияние климатических вызовов на сферу градостроительства и расселения. Политика должна адаптироваться к этим условиям, а городское видение - находить отражение в повседневной практике. Строящееся жилье должно обеспечиваться надлежащим уровнем инфраструктуры - водоснабжением, энергией и цифровыми решениями. Участие частного сектора в этом процессе также имеет важное значение", - отметил он.