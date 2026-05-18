Словакия выступает за модернизацию старых зданий для снижения расходов на проживание

Словакия выступает за модернизацию старых зданий для снижения расходов населения на проживание.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр охраны окружающей среды Словацкой Республики Томаш Тараба в ходе заявления лидеров в рамках WUF13 в Баку.

"В нашей стране около 55 процентов населения проживает в частных домах. Многие из них были построены десятилетия назад и сегодня нуждаются в модернизации. Поэтому наша цель заключается в том, чтобы люди несли как можно меньшие расходы на проживание", - сказал Т. Тараба.

По его словам, Словакия активно поддерживает модернизацию старых зданий, считая этот вызов актуальным для всех стран мира.