Словакия выступает за модернизацию старых зданий для снижения расходов на проживание
Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр охраны окружающей среды Словацкой Республики Томаш Тараба в ходе заявления лидеров в рамках WUF13 в Баку.
"В нашей стране около 55 процентов населения проживает в частных домах. Многие из них были построены десятилетия назад и сегодня нуждаются в модернизации. Поэтому наша цель заключается в том, чтобы люди несли как можно меньшие расходы на проживание", - сказал Т. Тараба.
По его словам, Словакия активно поддерживает модернизацию старых зданий, считая этот вызов актуальным для всех стран мира.
