Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

На фоне кризиса в Иране и обострения ситуации на Ближнем Востоке привычные транспортные маршруты нарушаются, а логистика сталкивается с новыми вызовами. В этих условиях Азербайджан проявил себя как надежный и безопасный транзитный узел, куда перераспределяются международные грузовые и пассажирские потоки. И за этим стоит дальновидная стратегия Президента Ильхама Алиева. Его политика соединяет инфраструктурное развитие, дипломатический прагматизм и стратегическое понимание национальных интересов, превращая географическое положение страны в реальный инструмент влияния.

За последние годы Азербайджан превратился из регионального участника транспортных проектов в ключевой узел евразийской логистики. Сегодня страна соединяет Восток и Запад, Север и Юг, обеспечивая предсказуемость и стабильность потоков даже в самых непростых обстоятельствах.

Если говорить о конкретике - сегодня через Азербайджан осуществляется эвакуация граждан из Ирана. По территории страны вывозят людей не только из Азербайджана, но и из России, Италии и других стран. Многие сотрудники дипломатических миссий покидают Иран именно через границу с Азербайджаном. Подобный опыт у страны уже был во время "12-дневной войны" летом 2025 года. Сегодня масштабы военных действий еще больше, а география шире.

Особенно важна роль Азербайджана в авиационной логистике. Закрытие воздушного пространства Ирана и стран Персидского залива вынудило многие авиакомпании перенаправлять рейсы через Баку. Аэропорты страны приняли вынужденные посадки международных рейсов, а транзитный поток вырос многократно. Сегодня Азербайджан играет роль критически важного звена не только в "обычной" логистике, но и в "чрезвычайных" ситуациях.

В ходе выступления на Глобальном Бакинском форуме Президент Ильхам Алиев рассказал о роли Азербайджана в глобальной логистике:

"Мы в значительной степени инвестировали доходы, полученные от продажи ископаемого топлива, в транспортную и логистическую инфраструктуру. И сегодня мы являемся незаменимым партнером в отношении коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг" и фактически единственной страной, которая активно участвует и инвестирует в оба проекта - как в Средний коридор, так и в коридор "Север-Запад". И на территории Азербайджана строительные проекты по обоим коридорам полностью завершены. То, что мы делаем сейчас, - это просто инвестирование дополнительных средств в целях расширения пропускной способности существующих коридоров, поскольку растет спрос на транзит через Азербайджан. Мы обеспечиваем важнейший транзит для многих стран, расположенных к Востоку и Западу от Азербайджана".

Маршрут западной ветки МТК "Север-Юг" через Азербайджан стал самым коротким и стабильным сухопутным путем между Россией и Ираном. Восточное направление через Центральную Азию хотя и развивается, но сложнее и дороже. В таких условиях маршрут через Азербайджан становится стратегически ключевым. Здесь сходятся железнодорожные линии, автотрассы и каспийская логистика, внедряются сквозные тарифы, отрабатываются координационные механизмы с соседними странами. Транзит через Азербайджан не зависит от внутриполитических колебаний - а для грузоотправителей это зачастую важнее технических характеристик маршрута.

Роль Президента Ильхама Алиева здесь решающая. МТК "Север-Юг" изначально был элементом долгосрочной государственной стратегии. Азербайджан перестал быть территорией "между", превратившись в крупный логистический узел, встроенный в несколько евразийских направлений.

Говоря о Среднем коридоре, глава государства отметил, что Азербайджан активно работает над расширением этого маршрута, который пройдет в том числе и через территорию Армении.

Речь идет о проекте TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity). Этот маршрут соединит материковую часть Азербайджана с Нахчываном, обеспечив транспортное, энергетическое и телекоммуникационное соединение.

"И Армения впервые в своей независимой истории также станет транзитной страной, каковой она сегодня не является. Это позволит нам соединить две части Азербайджана - материковую часть и наш эксклав, Нахчыванскую Автономную Республику, с помощью устойчивого транспортного сообщения, энергетического соединения, оптоволоконной связи, электрических кабелей и, потенциально, трубопроводов. Так что для нас это своего рода беспроигрышная ситуация, я имею в виду для всех нас. Для тех, кто действительно хочет воспользоваться этой новой возможностью, потому что мы соединим две части Азербайджана транспортной инфраструктурой и создадим новое расширение, как я уже сказал, новых коридоров, что пойдет на пользу многим странам", - сказал Президент Ильхам Алиев.

На практике Армения уже получает грузы через Азербайджан. SOCAR отправила первую партию нефтепродуктов в Армению, что позволило разрушить многолетнюю монополию и снизить цены на рынке.

Особенно важна роль Азербайджана и для Центральной Азии. Через страну проходят ключевые потоки минералов, редкоземельных элементов и энергоресурсов, востребованных в высокотехнологичных, оборонных и энергетических отраслях. Казахстан уже активно использует азербайджанские маршруты, обсуждаются перевозки урана и других полезных ископаемых. Баку становится платформой для выхода ресурсов Центральной Азии на глобальные рынки.

Все эти процессы демонстрируют одно: Азербайджан - надежный и устойчивый партнер в транзите. Страна не только модернизировала инфраструктуру, но и стала ключевым игроком на глобальной и региональной арене благодаря дальновидной стратегии Президента Ильхама Алиева. Под руководством главы государства страна продолжает укреплять позиции как центр притяжения логистических потоков и энергетических маршрутов, формируя новую архитектуру взаимосвязанности Евразии.

Сегодня Азербайджан - это не просто транзитная страна. Это надежное связующее звено между континентами, гарантия безопасности, стабильности и предсказуемости для стран и бизнеса. Стратегическое мышление, инфраструктурная мощь и дипломатическая гибкость сделали Баку примером успешной государственной политики, позволяющей стране задавать темп для долгосрочного устойчивого развития всего региона.