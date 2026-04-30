Азербайджанские фильмы удостоены наград кинофестиваля экологического кино в Казахстане

В столице Казахстана Астане в рамках международной выставки RES 2026 EXPO состоялась церемония награждения кинофестиваля Astana Eco Film Festival, на которой азербайджанские фильмы добились значительного успеха, сообщили Day.Az в пресс-службе Агентства кино Азербайджанской Республики (ARKA).

Картина "Kür - çaylar anası" (Кура - мать рек), созданная продюсерской компанией OD Media Production и снятая режиссёром Сейран Махмудоглу, была удостоена награды за вклад в развитие экологического кино. Фильм произведён при поддержке ARKA, действующего при Министерстве культуры Азербайджана.

В то же время фильм "Yer və ay" (Земля и Луна), поставленный режиссёром Павел Ким и созданный в сотрудничестве узбекской студии DIP Animation и азербайджанской PERİ FİLM, одержал победу в номинации "Лучший короткометражный фильм на тему окружающей среды". Картина является первым международным совместным анимационным проектом Азербайджана и Узбекистана, а также победителем конкурса поддержки постпродакшн-этапа, проводимого ARKA.

Astana Eco Film Festival - международный кинофестиваль экологического кино, который проводится в рамках крупных событий и выставок в столице Казахстана Астана, включая международную платформу RES 2026 EXPO. Фестиваль посвящён фильмам, затрагивающим темы экологии, защиты окружающей среды, изменения климата, устойчивого развития и гармонии человека с природой. В программу входят художественные, документальные и анимационные работы из разных стран, а также короткометражные фильмы.