В мире снизилась заболеваемость гепатитом B

Заболеваемость вирусом гепатита В в мире снизилась на 32% в период с 2015 по 2024 год.

Об этом свидетельствуют данные нового отчета по распространению гепатита, опубликованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Во всем мире число новых случаев инфицирования гепатитом В в 2024 году составило 900 тыс. человек <...>; это на 32% меньше, чем в 2015 году", - отметили в организации. Согласно документу, 68% новых случаев инфицирования этим видом гепатита пришлось на страны Африки.

Эксперты ВОЗ отмечают, что темпы борьбы с распространением гепатита C в мире остаются более низкими. Так, в 2024 году число вновь инфицированных вирусом гепатита C составило 900 тыс. человек, что всего на 8,1% меньше, чем в 2015 году.

В ВОЗ обеспокоены тем, что прогресс в достижении глобальной цели по ликвидации вирусного гепатита как угрозы общественному здоровью к 2030 году замедлился. Так, целевой показатель по снижению заболеваемости к 2030 году по сравнению с 2015 годом по гепатиту В составляет 95%, а по гепатиту С - 80%.

По данным организации, вирусные гепатиты B и C ответственны за 95% смертей, связанных с гепатитом в мире. В 2024 году они унесли более 1,3 млн жизней. В ВОЗ добавили, что ежедневно в мире регистрируется более 4,9 тыс. новых случаев заражения.