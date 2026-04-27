Сегодняшний форум продвинет и интенсифицирует наше сотрудничество - Премьер-министр Чехии Сегодняшний форум определенно усилит и продвинет наше сотрудничество, что для нас является действительно важным моментом. Поскольку мы уверены в том, что наши компании предлагают превосходные продукты и услуги.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш во время выступления на азербайджано-чешском бизнес-форуме.
"Мы готовы создавать совместные предприятия, нанимать ваших граждан, инвестировать в исследования и разработки, сотрудничать с университетами - в нашей стране существует огромный потенциал", - добавил Премьер-министр.
