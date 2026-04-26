Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами возможен туман. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится сильным северо-западным ветром. Температура воздуха ночью составит 9-13° тепла, днем - 16-20° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно дождливая погода, в основном в горных и предгорных районах. В отдельных местах осадки могут быть кратковременно интенсивными, возможны грозы, град, а в высокогорных районах - снег. Местами также ожидается туман. Западный ветер в некоторых районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-12° тепла, днем - 21-26° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 10-15° тепла.