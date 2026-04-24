Сохранение расистских подходов в Армении вызывает серьезную озабоченность

Политика против азербайджанцев, исторически проживавших на территории Армении, была не только этнической дискриминацией, но и составной частью систематически осуществляемого колониального мышления, политики расовой дискриминации и курса на моноэтнизацию.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Бакинской инициативной группы (БИГ).

"Единственной "виной" азербайджанцев была их национальная принадлежность. В 1905-1906 годах, в 1918 году и на последующих этапах XX века они подвергались массовым убийствам, этническим чисткам, грубым нарушениям политических, экономических, социальных и культурных прав.

Грубые нарушения закона, совершенные против азербайджанцев, были повторением зверств, которые колониальные державы исторически совершали против народов, находившихся под их владычеством. Целенаправленная политика колониального толка, проводимая Армянской ССР, служила поэтапному вытеснению азербайджанцев из мест их исторического проживания, стиранию их культурно-религиозного наследия и, как следствие, превращению Армении в моноэтническую республику.

В этой связи операции по массовой депортации азербайджанцев охватили 1948-1953 годы, когда более 150 тыс. азербайджанцев были изгнаны из родных краев. Эти акты обернулись глубокими трагедиями в судьбах людей, разлучили тысячи семей с родными землями, а тяжелые условия переселения нанесли серьезный удар по жизни, здоровью и социальному положению людей. В то же время целенаправленно стиралось принадлежащее азербайджанцам историко-культурное наследие, массово менялись топонимы азербайджанского происхождения, разрушались или присваивались населенные пункты, кладбища, религиозные и культурные памятники. Эта политика не ограничивалась лишь физическим изгнанием людей с их земель, но и была нацелена на стирание их исторической памяти и культурных следов.

С конца 1987 года власти Армении вновь актуализировали территориальные претензии к Азербайджану, после чего свыше 250 тыс. азербайджанцев, все еще проживавших в Армении, были насильственно изгнаны из своих родных домов. Организовывались вооруженные нападения на азербайджанские села, людей заставляли покидать свои дома - таким образом, на территории Армении была завершена политика этнической чистки против азербайджанцев. Этот процесс был направлен не только против азербайджанцев. В результате политики превращения Армении в моноэтническое государство притеснениям подвергались и другие этнические и религиозные меньшинства, их численность резко сократилась. Этот факт свидетельствует о том, что Армения на протяжении долгих лет вела данную политику целенаправленно. Армения не ограничилась этим и оккупировала 20 процентов суверенных территорий Азербайджана.

Сегодня, когда продвигается мирная повестка между Арменией и Азербайджаном, серьезную обеспокоенность вызывает то, что в армянском обществе по-прежнему сохраняются риторика ненависти в отношении азербайджанцев и тюрок, реваншистские призывы и расистские подходы. Устойчивый мир возможен только на основе признания исторической несправедливости, уважения прав человека, отказа от политики дискриминации и восстановления прав насильственно изгнанных людей.

Бакинская инициативная группа призывает международное сообщество, институты по правам человека, соответствующие механизмы ООН и другие международные организации дать объективную оценку политике колониального мышления, а также этнической дискриминации и нетерпимости, проводимой армянским государством против азербайджанцев", - говорится в заявлении.