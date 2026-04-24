Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась на 1,09 доллара США, или на 0,96% по сравнению с предыдущим показателем, и составила 112,02 долларов США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

В турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 1,15 доллара, или на 1,04%, и составила 108,94 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,1 доллара, или на 0,12%, и составила 86,29 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 1,37 доллара, или на 1,22%, и составила 110,94 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти рассчитана на уровне 65 долларов США за баррель.