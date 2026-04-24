Дефлимпийцы Азербайджана выступят на чемпионате мира по каратэ

Азербайджанские спортсмены-дефлимпийцы примут участие в чемпионате мира по каратэ шотокан, который пройдет с 24 по 26 апреля в Стамбуле. На престижном международном турнире сборную страны представят десять спортсменов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в состав азербайджанской команды вошли Хикмет Агаев, Сахиб Сахибли, Сема Тагиева, Айтен Гадриева, Марал Оруджова, Алиакбар Ализаде, Эльнур Гасымзаде, Низамеддин Азимзаде, Юсиф Азимзаде и Эльмин Гусейнли.

Азербайджанские спортсмены поборются за медали в различных категориях и постараются достойно представить страну на одном из главных стартов сезона.