https://news.day.az/sport/1830050.html Дефлимпийцы Азербайджана выступят на чемпионате мира по каратэ Азербайджанские спортсмены-дефлимпийцы примут участие в чемпионате мира по каратэ шотокан, который пройдет с 24 по 26 апреля в Стамбуле. На престижном международном турнире сборную страны представят десять спортсменов.
Дефлимпийцы Азербайджана выступят на чемпионате мира по каратэ
Азербайджанские спортсмены-дефлимпийцы примут участие в чемпионате мира по каратэ шотокан, который пройдет с 24 по 26 апреля в Стамбуле. На престижном международном турнире сборную страны представят десять спортсменов.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в состав азербайджанской команды вошли Хикмет Агаев, Сахиб Сахибли, Сема Тагиева, Айтен Гадриева, Марал Оруджова, Алиакбар Ализаде, Эльнур Гасымзаде, Низамеддин Азимзаде, Юсиф Азимзаде и Эльмин Гусейнли.
Азербайджанские спортсмены поборются за медали в различных категориях и постараются достойно представить страну на одном из главных стартов сезона.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре