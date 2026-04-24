https://news.day.az/azerinews/1830074.html Samir Şərifov Azərbaycan-Qazaxıstan birgə hökumətlərarası komissiyasının sədri təyin edilib Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan və Qazaxıstan arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyasının yeni tərkibini təsdiqləyib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan tərəfdən Komissiyanın sədri Baş nazirin müavini Samir Şərifov təyin olunub.
Samir Şərifov Azərbaycan-Qazaxıstan birgə hökumətlərarası komissiyasının sədri təyin edilib
Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan və Qazaxıstan arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyasının yeni tərkibini təsdiqləyib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan tərəfdən Komissiyanın sədri Baş nazirin müavini Samir Şərifov təyin olunub.
Qeyd edək ki, bundan öncə Komissiyanın sədri energetika naziri olub.
