Samir Şərifov Azərbaycan-Qazaxıstan birgə hökumətlərarası komissiyasının sədri təyin edilib

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan və Qazaxıstan arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyasının yeni tərkibini təsdiqləyib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan tərəfdən Komissiyanın sədri Baş nazirin müavini Samir Şərifov təyin olunub.

Qeyd edək ki, bundan öncə Komissiyanın sədri energetika naziri olub.