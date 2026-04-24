Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, однако утром в отдельных пригородах возможны кратковременные небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Умеренный северо-западный ветер к вечеру временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-12° тепла, днем - 15-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В основном в горных и предгорных районах Азербайджана прогнозируются периодические осадки. В отдельных местах они могут быть кратковременно интенсивными, ожидаются грозы, град, а в высокогорье - снег. Местами возможен туман. Умеренный западный ветер ночью и утром в отдельных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 8-11° тепла, днем - 19-24° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 10-15° тепла.

