ЕС окончательно утвердил 20-й пакет санкций против России

Европейский совет одобрил 20-й пакет санкций против России.

"Сегодня Совет принял последний ключевой законодательный акт, определяющий условия кредита ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро, согласованного Европейским советом в декабре 2025 года. Этот шаг позволит Комиссии начать выплаты как можно скорее, во втором квартале 2026 года", - говорится в сообщении.

