Я был по-настоящему впечатлен Белым городом

Я посетил Белый город и был по-настоящему впечатлен.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

"Эта идея развивалась еще с 2011-2012 годов, вам удалось, во-первых, очистить загрязненные территории, а затем создать архитектурное чудо - построить город, который является современным городом XXI века. Это демонстрирует потенциал Азербайджана", - сказал Президент Латвии.