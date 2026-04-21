В бакинском метро пассажир погиб, упав на рельсы
Сегодня около 20:20 на станции "28 Мая" пассажир упал на рельсы.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Бакинского метрополитена, в связи с инцидентом немедленно было отключено высокое напряжение с контактного рельса, и на место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
По предварительной информации, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь пассажира не удалось.
После восстановления напряжения поезд был отправлен без пассажиров и направлен со станции "Нариман Нариманов" в электродепо.
В связи с происшествием в движении поездов возникли дополнительные задержки.
