В бакинском метро пассажир погиб, упав на рельсы

Сегодня около 20:20 на станции "28 Мая" пассажир упал на рельсы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Бакинского метрополитена, в связи с инцидентом немедленно было отключено высокое напряжение с контактного рельса, и на место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь пассажира не удалось.

После восстановления напряжения поезд был отправлен без пассажиров и направлен со станции "Нариман Нариманов" в электродепо.

В связи с происшествием в движении поездов возникли дополнительные задержки.