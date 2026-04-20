Еще один энергогигант объявил форс-мажор из-за войны в Иране

Руководство государственной нефтяной корпорации Кувейта - Kuwait Petroleum - объявило форс-мажор в отношении поставок энергоресурсов на внешние рынки из-за нарушения судоходства в Ормузском проливе. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документацию ближневосточного энергогиганта.

Приостановка, как уточняется в клиентской рассылке, затронула экспорт нефти и нефтепродуктов. Этот шаг не означает полного прекращения поставок, отметил один из собеседников агентства. Однако речь, по всей видимости, идет о значительном сокращении нефтеэкспорта из этой страны.

Власти Кувейта отмечали, что на возвращение объемов добычи сырья к довоенному уровню уйдет несколько месяцев. Впрочем, эти сроки окажутся актуальными только после завершения войны в Иране. Весомых предпосылок для окончания боевых действий на Ближнем Востоке пока не прослеживается.