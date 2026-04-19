В России произошел инцидент с тигром в цирке

В Ростове-на-Дону во время циркового представления тигр выбежал в зрительный зал.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, во время выступления дрессировщиков династии Довгавлюк обрушилась заградительная сетка. Животное перепрыгнуло ограждение и оказалось среди зрителей.

В зале началась паника, посетителей эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.