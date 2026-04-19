Лидеры Турции, Азербайджана и Пакистана друг другу больше, чем братья

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прокомментировал фотографию, на которой вместе запечатлены Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, снимок был сделан в рамках Анталийского дипломатического форума.

Выступая на пресс-конференции по итогам форума, Фидан отметил: "По сути, это послание братской солидарности всему миру".

По словам главы турецкой дипломатии, отношения между тремя лидерами значительно превосходят рамки официального протокола.

"Все трое лидеров друг другу больше, чем братья. Это также отражение общих чувств государств и народов, которые они представляют", - подчеркнул он.