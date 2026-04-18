В США все больше конгрессменов поддерживают отмену 907-й поправки

Еще один конгрессмен от Республиканской партии США - Деррик Ван Орден - стал соавтором законопроекта "Об отмене ограничения на предоставление помощи Азербайджану", внесенного конгрессвумен Анной Паулиной Луной.

Как сообщает Day.Az, Ван Орден является членом нескольких ключевых комитетов Палаты представителей США, включая Комитет по вооружённым силам, Комитет по делам ветеранов и Комитет по сельскому хозяйству, что обеспечивает ему участие в формировании политики в сфере безопасности, обороны и международного взаимодействия.

Будучи экс-морским спецназовцем США (Navy SEAL), он активно высказывается по внешнеполитической повестке, особенно по вопросам Ближнего Востока, и поддерживает усиление военного и стратегического сотрудничества США с союзниками.

Ранее соавтором законопроекта стал конгрессмен Рэнди Файн, на которого устроило охоту армянское лобби США.

Файн входит в Комитет Палаты Представителей по иностранным делам, который рассматривает именно такие вопросы в сфере внешней помощи, включая инициативу об отмене 907-й поправки, и принимает решение о вынесении ее на рассмотрение всей Палаты представителей.

Напомним, что 6 марта соавтором законопроекта Анны Паулины Луны стал член Палаты представителей от Чикаго Абрахам Хамаде. 6 апреля к вслед за ним к инициативе присоединились конгрессмены Селест Малой, Берджесс Оуэнс и Пит Сешнс.