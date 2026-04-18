"Милан" нацелился на лидера обороны "Спортинга"

"Милан" приступает к укреплению защитной линии и рассматривает кандидатуру одного из самых перспективных центрбеков Европы. Речь идет об Усмане Диоманде, выступающем за лиссабонский "Спортинг".

представители итальянского гранда уже обозначили свой интерес в беседе с руководством португальского клуба. Диоманде, защищающий цвета "львов" с 2023 года, за короткий срок сумел стать ключевой фигурой в тактических построениях лиссабонцев и привлечь внимание топ-клубов Серии А.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 22-летнего защитника составляет 45 млн евро (около 90 млн манатов). В нынешнем сезоне Диоманде провел 25 матчей, в которых отметился 1 забитым мячом и получил 6 желтых карточек. Важным фактором в переговорах может стать срок его действующего соглашения: контракт ивуарийца со "Спортингом" рассчитан до лета 2030 года, что дает португальской стороне сильную позицию в вопросе цены.