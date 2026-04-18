Иран пока не согласился на следующий раунд переговоров с США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tasnim, Тегеран не дал согласия из-за заявления президента США Дональда Трампа о продолжении морской блокады против Ирана и из-за чрезмерных требований, выдвинутых американской стороной на переговорах.

Иран подчеркнул, что отказ США от завышенных требований является ключевым условием для продолжения переговоров. В противном случае Тегеран не будет участвовать в затяжных и бесперспективных переговорах, которые он считает пустой тратой времени.

Эта позиция была передана американским официальным лицам через посредничество Пакистана.

Ранее мы сообщали, что Иран снова закрыл Ормузский пролив.