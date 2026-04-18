В Анталье обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и НАТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря НАТО, помощником генерального секретаря по вопросам партнерства и специальным представителем по Кавказу и Центральной Азии, послом Кевином Хэмилтоном в рамках Анталийского дипломатического форума.

Отмечено, что стороны подчеркнули важность долгосрочного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО и обратили внимание на деятельность, осуществляемую в рамках программы "Партнерство во имя мира".

В ходе обсуждений также были рассмотрены перспективы дальнейшего развития партнерства в сферах энергетической безопасности и защиты критической инфраструктуры.

Министр проинформировал собеседника о региональных процессах, включая процесс нормализации с Арменией, восстановительно-созидательные работы, проводимые на освобожденных территориях, и меры, предпринимаемые для достижения устойчивого мира.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам глобальных вызовов безопасности, напряженности на Ближнем Востоке, вопросам международного гуманитарного права и защиты гражданского населения.