Иран открыл восточную часть страны для международных полетов

Иран с сегодняшнего дня открыл небо над восточной частью страны для транзита международных рейсов.

Как передает Day.Az, эту информацию распространила Организация гражданской авиации Ирана.

Сообщается, что в некоторых аэропортах страны полеты будут поэтапно возобновляться после завершения технической подготовки, необходимой для обслуживания пассажиров в условиях военных и невоенных операций.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные атаки на Иран, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.