Названа главная проблема дорогих ноутбуков

Журналисты PCWorld заявили, что современные и дорогие ноутбуки стали получать все меньше и меньше портов. Материал опубликован на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам обозревателя портала Криса Хоффмана, малое количество разъемов стало главной проблемой современных ноутбуков. Автор признался, что можно потратить на компьютер тысячи долларов, но не найти места для подключения проводных наушников или внешнего монитора.

"Производители ноутбуков, похоже, считают, что покупатели готовы платить больше за меньшее количество портов, но это полная чушь", - посетовал специалист. По его мнению, складывается впечатление, что чем дешевле портативный компьютер, тем больше он должен иметь разъемов. В качестве примера он привел Dell 16 Premium, который стоит 3199 долларов (244 тысячи рублей), но не имеет разъемов HDMI и USB-A. Также он вспомнил о Lenovo Yoga Slim 9i 14 - модель за 1899 долларов (145 тысяч рублей) вообще вышла без портов USB-C.

В материале говорится, что проблемы для пользователей создает парадигма, согласно которой дизайн имеет приоритет над функциональностью. Хоффман заявил, что увлечение производителями компьютеров тонкими ноутбуками напоминает ему ситуацию, когда несколько лет назад "все помешались" на выпуске компьютеров с тонкими экранными рамками.