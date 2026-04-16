Конфликт вокруг Ирана грозит Британии продовольственным кризисом

Великобритания может столкнуться с нехваткой ряда продуктов питания уже этим летом в случае продолжения военного конфликта вокруг Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Times, в распоряжении британских властей оказался секретный правительственный анализ, в котором рассматривается "наихудший разумный сценарий" развития ситуации.

Согласно документу, закрытие Ормузского пролива может привести к дефициту углекислого газа (CO₂), играющего ключевую роль в пищевой промышленности. В результате в супермаркетах может возникнуть нехватка куриного мяса, свинины и ряда других товаров.

Отмечается, что в первую очередь пострадают сельское хозяйство и сфера гостеприимства. Углекислый газ широко используется для продления срока хранения продуктов, включая салаты, упакованное мясо и выпечку.

Кроме того, CO₂ применяется в процессе убоя практически всех свиней и более двух третей кур, при этом значительных резервов в отрасли нет. Хотя у правительства имеются определенные запасы газа, эксперты считают, что этого недостаточно для долгосрочного покрытия потребностей.

Также под угрозой окажется пивоваренная отрасль, поскольку углекислый газ используется для газирования напитков.