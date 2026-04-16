Microsoft свернула производство интерактивных экранов Surface Hub

Компания Microsoft прекратила развитие линейки корпоративных интерактивных дисплеев Surface Hub. Производство последнего поколения Surface Hub 3 завершено, а планы по выпуску следующей версии полностью отменены. Об этом сообщает издание Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на это, устройства еще доступны у партнеров и ритейлеров, однако после распродажи складских остатков линейка окончательно исчезнет с рынка. Surface Hub изначально ориентировались на корпоративных клиентов и использовались в переговорных комнатах в качестве крупных экранов для совместной работы.

Surface Hub 3 выпускался в версиях с диагональю 50 и 85 дюймов и отличался возможностью обновления вычислительного модуля без замены дисплея. Также устройство поддерживало поворот экрана и работу в разных ориентациях. Однако, как отмечается, даже эти особенности не позволили сохранить продуктовую линейку.

При этом владельцы Surface Hub 3 продолжат получать обновления операционной системы и прошивки до 2030 года.

Решение о закрытии направления стало частью более широкой стратегии компании, в рамках которой Microsoft отказалась от ряда экспериментальных устройств, включая смартфон Surface Duo и другие нестандартные продукты, сосредоточившись на развитии линеек Surface Pro и Surface Laptop.