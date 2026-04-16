В одном из тоннелей в Баку просела дорога - ВИДЕО
В тоннеле, расположенном на территории Сабунчинского района Баку, произошла просадка асфальтового покрытия.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Отмечается, что на значительной части дороги, проходящей через туннель, который часто заполняется дождевой водой, образовалась просадка. В результате наблюдаются затруднения в движении транспорта.
Отметим, что после начавшихся с конца прошлого месяца интенсивных дождей в стране во многих районах произошли просадки дорог.
