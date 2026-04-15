Обзор мощности ВИЭ Азербайджана за последнее десятилетие

Общая мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане значительно увеличилась за последнее десятилетие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA).

С 2016 по 2025 год общая установленная мощность ВИЭ в Азербайджане выросла с 1 184 МВт до 1 826 МВт, что соответствует увеличению на 54% за десять лет. Наибольший прирост наблюдался в 2023 и 2024 годах: в 2023 году мощность выросла на 363 МВт (приблизительно +27%), а в 2024 - на 104 МВт (+6%).

Год Мощность (МВт) Годовой прирост (%) 2016 1 184 - 2017 1 194 0,8% 2018 1 277 7,0% 2019 1 289 0,9% 2020 1 296 0,5% 2021 1 316 1,5% 2022 1 325 0,7% 2023 1 688 27,4% 2024 1 792 6,2% 2025 1 826 1,9%

Данные показывают постепенное развитие отрасли, с заметным ускорением в последние годы благодаря государственным инициативам по развитию солнечной и ветровой энергетики, а также расширению малой гидроэнергетики. Мировая установленная мощность ВИЭ выросла с 2,02 млн МВт в 2016 году до более 5,15 млн МВт в 2025 году. Годовые темпы прироста также ускорялись, особенно в 2023 (+14,7%) и 2024 (+15%) годах за счет крупных инвестиций в солнечные и ветровые электростанции и гидроэнергетику.