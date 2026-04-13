Карапетяны дразнят армян своими миллионами

Автор: Мехти Ахмедзаде

Готовящиеся к парламентским выборам граждане Армяне были шокированы, узнав сегодня, что пока они сводят концы с концами, состояние Самвела Карапетяна выросло на сотни миллионов долларов, несмотря на арест.

Об этом сообщил его племянник - Нарек. Причем почему-то хвастаясь, но параллельно попытался оправдать дядю-олигарха.

"Много ли вы знаете людей, которые, даже находясь под арестом, умудряются за год увеличить свое состояние почти на миллиард долларов?", - написал Нарек Карапетян в соцсетях. "Только представьте, до каких высот он сможет поднять уровень жизни в стране, когда возглавит правительство Армении. Время перемен настало!" - продолжил он.

Наверное Карапетяны этого не понимают. но повода для гордости тут нет. В текущей ситуации они прямо вызывают раздражение у армян, ведь в стране сохраняется тяжелая социальная обстановка, люди считают каждую копейку, а им на этом фоне демонстрируют, что миллиардер даже под арестом только богатеет.

Причем неизвестно, какие именно махинации обеспечили такой прирост. Учитывая связи Карапетяна с Робертом Кочаряном, трудно поверить, что там все может быть чисто. Все это должно наводить армян на вопросы: Сколько денег он может съесть на свободе, прибрав к рукам власть при победе? А станет ли реально их жизнь лучше при всем богатстве Карапетяна?

Опыт у граждан Армении с этим уже есть - Кочарян годами прибирал к свои рукам все компании, бизнес, средства, земли. Сделал ли он что-то для армян? Нет. И ненавидят его по сей день, о чем говорит очень низкий уровень поддержки среди избирателей.

Сейчас у страны есть огромные перспективы на фоне мирной повестки с Азербайджаном, а Карапетян намерен это разрушить во имя т.н. "сильной Армении". Разрушить возможности транзита, логистики, торговлю, новые рабочие места. В итоге, в чем именно будет заключаться эта "сила" без мира - известно, похоже, только его собственным фантазиям.

Будет содержать всю страну на свои деньги? Согласно сновым данным американского издания Forbes за 2026 год, капитал Самвела Карапетяна увеличился на 900 миллионов долларов, достигнув отметки в $4,1 млрд. В государственных масштабах это ничтожная сумма и Карапетян не сможет преувеличить доходы Армении без ее участия в инициативах предложенных Азербайджаном. Так что, как ни крути, Нарек тут просто пиарит любимого дядю.