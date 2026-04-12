Стал известен состав сборной Азербайджана по футзалу на матчи с Казахстаном

Сборная Азербайджана по футзалу определилась с составом на предстоящие матчи против Казахстана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда отправится в Актау в ночь на сегодня, где 13 и 15 апреля проведет два товарищеских матча.

Главный тренер Евгений Куксевич включил в заявку 16 игроков, из которых двое являются вратарями. После поездки в Тбилиси, как и было запланировано, в составе произошла замена: вратарь Ровшан Гусейнли по семейным обстоятельствам уступил место Джаваду Мамедову.

В окончательный список вошли:

Вратари: Эмин Курдов ("Араз-Нахчыван"), Джавад Мамедов (Baku Fire)

Полевые игроки: Нихад Исмаилов, Эмиль Гасанзаде, Тофик Алиев (все - "Нефтчи" ИК), Тофик Микаилов, Октай Рустамли, Эльдар Зейналов, Новруз Казыханов, Мурад Гулузаде, Кянан Манафов, Фарид Аббасов (все - Baku Fire), Пюнхан Гасымзаде (U-19), Адалет Алекперов, Ульви Алиев (оба - "Араз-Нахчыван"), Гудрат Гасымзаде ("Шуша").

Отметим, что матчи пройдут в Актау на арене BS Arena.