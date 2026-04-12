Раскрыты секреты тайного смартфона LG

Не вышедший в продажу смартфон LG Rollable получил очень сложную конструкцию. Об этом сообщает издание TechSpot со ссылкой на популярного ютубера JerryRigEverything, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В распоряжении блогера оказался LG Rollable - концептуальный смартфон корейского бренда, который так и не вышел в продажу. Специалист разобрал девайс и проверил прочность секретного аппарата ради эксперимента. Блогер обнаружил, что Rollable имеет очень сложную конструкцию.

JerryRigEverything раскрыл устройство и выяснил, что оно имеет расширяемый с помощью спрятанного моторчика гибкий дисплей. Простым движением пальца по экрану смартфон превращается в планшет. Конструкция девайса выделяется "невероятным количеством инженерных решений". Так, внутри есть подпружиненные шарнирные рычаги, которые обеспечивают плавное выдвижение OLED-экрана.

Блогер удивился, что, несмотря на сложнейшую конструкцию, ему удалось разобрать и собрать телефон обратно. Автор оказался впечатлен строением аппарата, но понял, почему LG Rollable не появился в широкой продаже - производство смартфона с такой сложной конструкцией было бы очень дорогим.