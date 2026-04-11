В Иране закончился траур по Хаменеи

Зеленый флаг водрузили над мечетью мавзолея Имама Резы в иранском Мешхеде после завершения 40-дневного траура по бывшему верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи, которого не стало в результате атаки США и Израиля. Об этом передает Day.Az со ссылкой на IRIB.

"Замена флага на куполе святыни Имама Резы после 40 дней общенационального траура", - говорится в сообщении иранской гостелерадиокомпании.

Во время траура над мечетью был водружен черный флаг.