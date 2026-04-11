США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке США продолжают усиливать своё военное присутствие на Ближнем Востоке. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, в регион направлены дополнительные истребители и штурмовые самолёты, а в ближайшие дни ожидается переброска 1500-2000 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.
Также сообщается, что авианосец USS George H. W. Bush находится в Атлантическом океане, а USS Boxer - в Тихом океане; их прибытие в регион займет более недели.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре