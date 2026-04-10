Лига конференций: "Майнц" обыграл "Страсбур", "Кристал Пэлас" переиграл "Фиорентину"

"Майнц" дома победил "Страсбур" в первом матче четвертьфинала Лиги конференций - 2:0. Игра прошла на стадионе "Мева Арена".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, голы забили Кайсю Сано и Штефан Пош.

В параллельном матче "Кристал Пэлас" дома переиграл "Фиорентину" - 3:0.

В составе английского клуба голами отличились Жан-Филипп Матета, Тайрик Митчелл и Исмаила Сарр.

Еще в одном матче дня "Шахтер" разгромил "АЗ Алкмар" - 3:0. Игра прошла на стадионе "Мейски имени Хенрика Реймана" (Краков, Польша).

Первый мяч во встрече забил полузащитник "Шахтера" Педриньо на 72-й минуте. Алисон удвоил преимущество хозяев на 81-й минуте, а на 83-й минуте футболист оформил дубль, установив окончательный счет.

Ответные матчи пройдут 16 апреля.