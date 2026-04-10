С 10 по 12 апреля 2026 года в рамках Инициативы "Мост мира" в Азербайджане состоится очередной двусторонний круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

Как сообщает Day.Az, Инициатива "Мост мира" продолжает способствовать диалогу и прямому взаимодействию между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении. В этот раз армянская делегация прибыла в Азербайджан по сухопутной границе, пересекла делимитированный и демаркированный участок и прошла все соответствующие процедуры пограничного и паспортного контроля.

Диалог между представителями гражданского общества проходит в рамках согласованной двусторонней мирной повестки, принятой на трехстороннем саммите лидеров Азербайджана, Армении и США, состоявшемся 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

В повестку встречи входят обсуждения текущего состояния мирного процесса, деятельности участников Инициативы "Мост мира" в своих странах и достигнутых результатов, а также ситуации в регионе.

Отдельные сессии будут посвящены продвижению мира на уровне общества и укреплению доверия на следующих этапах мирного процесса.

Отметим, что в составе азербайджанской делегации принимает участие главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.

Участники с азербайджанской стороны:

1. Фархад Мамедов - координатор, директор Центра исследований Южного Кавказа.

2. Русиф Гусейнов - директор Центра Топчубашова.

3. Рамиль Искендерли - председатель правления Национального форума НПО.

4. Кямаля Мамедова - главный редактор интернет-портала First News Media (1news.az).

5. Фуад Абдуллаев - ведущий специалист Центра анализа международных отношений.

6. Диляра Эфендиева - руководитель Центра "Женщины, мир и безопасность" при Обществе защиты прав женщин Азербайджана

7. Кенуль Бадалова - научный сотрудник Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

8. Заур Шириев - эксперт Центра Карнеги "Россия и Евразия".

9. Рауф Агамирзаев - транспортный эксперт, член Общественного совета при Министерстве цифрового развития и транспорта.

10. Гюльбениз Ганбарова - председатель Общественного объединения "Ассоциация женщин сельских территорий".

11. Назрин Алиева - представитель Общественного объединения "Центр поддержки прав человека".

12. Санан Рзаев - редактор и ведущий политический обозреватель телеканала CBC.

13. Эмин Алиев - главный редактор Агентства международной информации Trend.

14. Мурад Мурадов - заместитель директора Центра Топчубашова.

15. Айтен Гахраман - советник Бакинского международного центра мультикультурализма.

16. Ильяс Гусейнов - политический аналитик.

17. Гюльшан Ахундова - председатель Общественного объединения "Женщина, развитие, будущее".

18. Орхан Бабаев - сотрудник Центра исследований Южного Кавказа.

19. Орхан Амашов - заместитель главного редактора и ведущий AnewZ

20. Егяна Гаджиева - член правления Совета прессы

Участники с армянской стороны:

1. Арег Кочинян - координатор, президент Армянского совета.

2. Борис Навасардян - почётный президент Ереванского пресс-клуба.

3. Наира Султанян - директор Фонда развития демократии.

4. Нарек Минасян - ассоциированный эксперт Армянского совета.

5. Самвел Меликсетян - эксперт Армянского совета.

6. Степан Григорян - председатель правления Аналитического центра по вопросам глобализации и регионального сотрудничества.

7. Эдгар Варданян - ассоциированный эксперт Армянского совета.

8. Роберт Гевондян - эксперт Армянского совета.

9. Лусине Харатян - писатель и культурный антрополог.

10. Нелли Минасян - доктор исторических наук, доцент, тюрколог.

11. Давит Степанян - политический обозреватель 1in.am, эксперт Армянского института международной безопасности и отношений.

12. Рубен Бабаян - художественный руководитель Ереванского кукольного театра.

13. Элеонора Саргсян - эксперт по вопросам мира и гендера, специалист по работе с молодежью.

14. Наира Мартикян - редактор, директор JAMnews (Армения).

15. Вазген Карапетян - заместитель директора Фонда "Евразийское партнерство".

16. Татев Даниелян - главный редактор политических программ, ведущая Общественного телевидения Армении.

17. Армен Петросян - эксперт по региональной политике, Центр "Орбели".

18. Ален Амирханян - директор Экологического центра Акопяна (AUA).

19. Нелли Рафайелян - журналист, Центр медиаинициатив.

20. Оператор Общественного телевидения Армении.