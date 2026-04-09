На ряде улиц и проспектов Баку будет ограничено движение транспорта

В рамках Тринадцатой сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13), которая состоится в Баку с 17 по 22 мая 2026 года, с целью обеспечения безопасности и эффективного управления транспортными потоками будет осуществляться мониторинг движения по ключевым маршрутам.

Как сообщили Day.Az в Организационном комитете, мониторинг, организованный совместно с Операционной компанией WUF13 Азербайджана и соответствующими структурами, приведет к временным ограничениям на движении в ночное время с 11 на 12 апреля с 01:30 до 03:30. Ограничения коснутся ряда улиц и проспектов Баку.

Мониторинг затронет проспект Нефтчиляр, улицу Юсифа Сафарова, частично проспект Гейдара Алиева (до Сабунчинского моста), улицу Мехди Гусейна, проспект Ходжалы, улицу Рихарда Зорге, улицу Зарифы Алиевой, а также маршруты, ведущие к месту проведения мероприятия - Бакинскому Олимпийскому стадиону.

Водителей и участников дорожного движения просят заранее планировать свои маршруты, учитывать возможные затруднения на этих участках и использовать альтернативные пути.

Экспресс-автобусный маршрут между Международным аэропортом Гейдар Алиев и центром города будет работать в обычном режиме, без ограничений.

Мониторинг транспортных потоков, проводимый в рамках подготовки к WUF13, успешно применялся и в преддверии других крупных международных событий, проходивших в Азербайджане в последние десять лет.