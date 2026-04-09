В Азербайджане регистрация автомобилей переводится в цифровой формат

Регистрация транспортных средств в Азербайджане будет осуществляться в электронном формате.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, процесс регистрации будет проводиться через Информационную систему электронное правительства.

Так, Министерство внутренних дел должно до 1 июня 2026 года определить возможные этапы цифровизации данной услуги.

Министерство внутренних дел совместно с Министерством цифрового развития и транспорта должны до 29 июля 2026 года оцифровать определённые этапы с учетом рекомендаций МЦРТ.

Запуск услуги на платформе "mygov" должен быть обеспечен до 30 ноября текущего года.

В связи с этим Министерству цифрового развития и транспорта и Министерству внутренних дел даны соответствующие поручения.