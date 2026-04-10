В Иране опровергли сообщения о прибытии делегации в Исламабад

В Иране опровергли сообщении о прибытии иранской делегации в столицу Пакистана Исламабад.

Согласно информации, переговоры между представителями Ирана и США, запланированные в Исламабаде, не начнутся до тех пор, пока Вашингтон не выполнит свои обязательства по прекращению военных действий израильских сил в Ливане. В Тегеране сообщили, что информация и о прибытии делегации в Исламабад является ложной.

Сообщается, что проведение переговоров приостановлено до выполнения США условий по обеспечению режима прекращения огня в Ливане и остановке израильских атак.

Ранее сообщалось, что делегация во главе со спикером парламента Ирана Мохаммедом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи прибыла в Исламабад для переговоров с США.