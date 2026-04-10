В каких странах признается водительское удостоверение Азербайджана?

Водительские удостоверения между Азербайджаном и Беларусью будут взаимно признаваться.

Этот вопрос отражен в законопроекте об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и обмене водительских удостоверений", который был вынесен на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по правам человека.

После утверждения соглашения станет возможным взаимное признание и обмен водительских удостоверений между двумя странами.

Интересно, в каких еще странах такие удостоверения признаются взаимно?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, в основном это страны постсоветского пространства.

К странам СНГ, где действует взаимное признание, относятся:

Казахстан;

Кыргызстан;

Таджикистан.

Кроме того, у Азербайджана есть соглашения о взаимном признании водительских удостоверений с Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Также в России, Грузии, Германии и большинстве других стран этот документ считается действительным временно.

В случае получения постоянного права на проживание необходимо сдать экзамен в соответствии с внутренними требованиями страны и получить новое удостоверение.