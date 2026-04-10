ООН находится на этапе высокого уровня сотрудничества с Азербайджаном

ООН находится на этапе очень высокого уровня сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил временный резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич.

Он напомнил, что ООН подписывает с государствами-членами соглашения, охватывающие пятилетний период: "В октябре прошлого года мы подписали новую рамочную программу сотрудничества на 2026-2030 годы, и этот документ охватывает все приоритеты Азербайджана.

Среди этих приоритетов особое место занимают сферы окружающей среды и градостроительства. С нашей стороны могу сказать, что с правительством у нас очень плавная и хорошая коммуникация.

Мы уже более 33 лет находимся здесь, и за это время у нас было множество рамок сотрудничества. В этой новой рамочной программе приоритеты определены более точно и более сфокусированно. Правительство Азербайджана особенно подчеркнуло, что основным направлением сотрудничества с ООН должна быть сфера окружающей среды. Поэтому все наши агентства, работающие в области окружающей среды - ФАО, Программа ООН по окружающей среде и другие - действуют в соответствии с приоритетами, определенными Министерством экологии и природных ресурсов и Министерством экономики.

В целом процесс очень хорошо синхронизирован".

Гарафулич подчеркнул важность обмена опытом: "Азербайджана ежегодно представляет добровольные отчеты, чтобы показать достигнутый прогресс. В то же время и Азербайджан может извлекать пользу из опыта других стран. В этом и заключается суть ООН - мы работаем не только через ресурсы и финансирование, но и через обмен опытом развития. Страны учатся друг у друга".

Он также рассказал о предстоящем проведении 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Азербайджане: "Уверен, что в мае мероприятие пройдет успешно. Азербайджан успешно принял COP29, и этот опыт сейчас также применяется. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что все завершится успешно.

Каждые две недели я встречаюсь с представителями UN-Habitat и других структур ООН, слежу за подготовкой, строительством павильонов и инфраструктуры, включая Олимпийский стадион. Уверен, что все будет готово вовремя.

С нашей стороны будет участие на самом высоком уровне. В форуме примут участие исполнительный директор UN-Habitat, заместитель генерального секретаря ООН Амина Джейн Мохаммед и другие высокопоставленные представители ООН. Также приедет большое число представителей различных офисов ООН.

Мы также рады встречам с главами государств и приглашенными министрами. Это будет важная встреча для всего мира.

Что касается соглашений и меморандумов, у каждого агентства есть отдельные рабочие планы с соответствующими министерствами. Но как ООН, рамочная программа сотрудничества служит нам общим "зонтом" и позволяет координировать нашу деятельность во всех сферах. Мы уже уполномочены работать на основе этого соглашения".