В связи с частичным обрушением крепостной стены в Ичеришехер принимаются срочные меры

В связи с частичным обрушением участка крепостной стены на территории Ичеришехера Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" были немедленно приняты оперативные меры.

Об этом Day.Az сообщили в Исполнительной власти города Баку.

По информации, к месту уже привлечены высококвалифицированные специалисты:

"Группа специалистов обладает многолетним международным опытом и участвовала в реставрации ряда важных исторических памятников в Азербайджане. Среди реализованных ими проектов - Девичья башня, Ворота Гоша-Гала, Дворец Ширваншахов и другие значимые объекты.

В соответствии с действующим планом работ на первом этапе будут проведены срочные меры по консервации и стабилизации. Эти меры направлены на предотвращение дальнейшей деформации поврежденного участка и обеспечение устойчивости конструкции.

На следующем этапе будет проведена детальная техническая и инженерно-экспертная оценка. По ее результатам будет осуществлена научно обоснованная реставрация повреждённой части крепостной стены".

Отмечается, что такой подход уже успешно применялся при реализации других реставрационных проектов в Ичеришехере:

"Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" подчеркивает, что сохранение крепостных стен - одного из важнейших историко-культурных наследий страны - является приоритетной задачей. В последние годы здесь системно проводились частичные реставрационные и консервационные работы. В настоящее время они продолжаются в рамках поэтапного плана и охватывают участок, прилегающий к Здание Исмаилия".

В Исполнительной власти Баку также сообщили, что на участке пересечения башен №13 и №14, где произошло разрушение, ранее не проводились никакие реставрационные работы:

"Основной причиной разрушения стали интенсивные атмосферные осадки последних дней, вызвавшие повышенную влажность и естественные процессы эрозии.

Все предстоящие реставрационные работы будут проводиться с высокой точностью, особой тщательностью и в соответствии с международными стандартами. Наша цель - сохранить историческую аутентичность памятника и обеспечить его долгосрочную устойчивость".

Подчеркивается, что общественность будет регулярно информироваться о ходе процесса.