Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

Соединенные Штаты ведут военную подготовку и заряжают корабли лучшими боеприпасами на случай провала сделки с Ираном.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с изданием New York Post, передает Day.Az.

"Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданного (...) И если мы не заключим сделку, мы применим их, и применим очень эффективно", - пригрозил Трамп.