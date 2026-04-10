Азербайджан начинает новый этап сотрудничества с ООН на 2026-2030 гг.

Азербайджан начинает новый этап сотрудничества с ООН на 2026-2030 годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов на заседании Высокоуровневого совместного руководящего комитета Рамочной программы сотрудничества ООН по устойчивому развитию, состоявшемся в Баку.

Замминистра сказал, что Азербайджан уже более 30 лет, тесно сотрудничая с ООН, предпринимает последовательные шаги по реализации Целей устойчивого развития, развитию управления и институционального потенциала, созданию равных возможностей для развития граждан и по другим направлениям.

"Данное партнерство внесло важный вклад в согласование глобальных приоритетов с документом "Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030".

В рамках сотрудничества с ООН на сегодняшний день подготовлено пять рамочных документов о сотрудничестве, и в настоящее время пятый рамочный документ, охватывающий 2026-2030 годы, вступает в этап реализации.

Предыдущий рамочный документ, охватывающий 2021-2025 годы, включал такие приоритетные направления, как продвижение инклюзивного роста, укрепление институционального потенциала государственных и социальных услуг, охрана окружающей среды и борьба с изменением климата", - отметил А.Ахундов.