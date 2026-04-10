Хорошая новость для жителей Хырдалана

С 15 сентября прошлого года пассажирские перевозки поездом по линии Хырдалан-Сумгайыт были временно приостановлены. Это связано со строительством нового автомобильного тоннеля под существующей железной дорогой в рамках проекта строительства автодороги Пиршагы-Новханы-Хырдалан.

На какой стадии сейчас строительные работы?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по этому поводу был направлен запрос в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана. В ведомстве сообщили, что строительство тоннеля в настоящее время продолжается полным ходом в соответствии с графиком:

"Строительство тоннеля уже близится к завершению. Если погодные условия позволят, работы будут завершены до конца апреля".

Отметим, что после завершения строительства будет обеспечен более короткий выезд автомобилей на трассу Баку-Шамахы. Кроме того, пассажирские перевозки поездом по линии Хырдалан-Сумгайыт будут полностью восстановлены, и пассажиры вновь смогут безопасно и комфортно пользоваться железнодорожным транспортом на этом направлении.

Добавим, что строительство автомобильного тоннеля осуществляется в рамках Государственной программы на 2025-2030 годы, утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева, и направлено на развитие транспортной инфраструктуры столицы и прилегающих территорий.