Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Частичное обрушение участка крепостной стены на территории Ичеришехер вызвало заметный общественный резонанс. Однако подобные инциденты нельзя рассматривать как нечто исключительное. Напротив, мировая практика показывает, что исторические оборонительные сооружения регулярно сталкиваются с локальными разрушениями, обусловленными естественными процессами старения, климатическими изменениями и особенностями конструкций.

Исторические стены - это не просто каменные ограждения, а сложные системы, формировавшиеся в условиях технологий своего времени. Их устойчивость зависит не только от качества кладки, но и от геологии, гидрологии и даже микроклимата конкретного участка. Именно поэтому в разных странах фиксируются схожие случаи - от Европы до Азии.

Классическим примером является участок древней стены в Риме, известный как Муро Торто. Его деформация - результат движения грунтов и постепенного ослабления основания. При этом специалисты не стали "выпрямлять" стену, а выбрали путь консервации и укрепления, сохранив ее исторический облик.

Не менее показателен опыт Великой Китайской стена. Исследования показывают, что значительная часть стены находится в уязвимом состоянии: лишь около 12% ее участков сохраняются в хорошем состоянии, тогда как более половины либо разрушены, либо сильно деградированы. Основной причиной является эрозия, вызванная ветром, осадками и перепадами температур, которая постепенно подтачивает основание конструкции и может приводить к локальным обрушениям.

Европейский опыт также подтверждает системный характер подобных процессов. Крепостные стены Авиньон, построенные еще в XIV веке, неоднократно перестраивались и ремонтировались на протяжении столетий. То есть даже самые значимые памятники не являются статичными - они требуют постоянного вмешательства и адаптации к новым условиям.

К этим примерам можно добавить и другие случаи.

Так, показательный случай частичного разрушения исторической стены произошел в шведском Висбю. В одном из участков средневековой городской стены обрушился значительный фрагмент кладки, образовав крупную брешь во внешнем слое. При этом внутренняя часть конструкции частично сохранилась, однако её устойчивость оказалась под серьёзной угрозой. Эксперты пришли к выводу, что основными причинами стали накопление влаги внутри стены и естественное старение конструкции.

Аналогичный эпизод был зафиксирован в румынской Сигишоаре - одном из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов Европы. Здесь обрушился участок крепостной стены длиной несколько метров, расположенный между башнями исторического комплекса. Специалисты отмечают, что к причинам обрушения можно отнести влияние грунтовых процессов и постепенную деградацию материалов.

Еще можно указать случай частичного обрушения исторической стены в индийском форте Амер - одном из ключевых объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. После интенсивных муссонных дождей обрушился крупный участок стены протяженностью около 60 метров на территории комплекса. Обрушение произошло внезапно и сопровождалось падением каменных масс на прилегающую территорию, где находились туристы и транспорт. Специалисты отмечают, что ключевым фактором стала переувлажненность грунта и давление воды внутри кладки, что привело к потере устойчивости конструкции.

Все эти случаи демонстрируют одну ключевую закономерность: разрушения, как правило, носят локальный характер и не свидетельствуют о критическом состоянии всего объекта. Современные исследования показывают, что обрушения чаще происходят поэтапно - сначала возникают микротрещины и ослабление связей в кладке, затем - частичное отделение фрагментов, и только после этого возможен более заметный обвал.

В этом контексте ситуация в Ичеришехере выглядит вполне закономерной. Исторические стены, находящиеся под открытым небом, неизбежно подвергаются воздействию осадков, температурных колебаний и изменений влажности. Последние интенсивные атмосферные осадки, о которых сообщалось, могли привести к повышению уровня влажности в структуре камня и раствора, что, в свою очередь, ускорило процессы эрозии на конкретном участке.

Мировая практика показывает, что реставрация исторических объектов редко осуществляется одномоментно. Полная одновременная реконструкция не только экономически затруднительна, но и может нанести вред самому памятнику, нарушив его историческую целостность. Именно поэтому применяется поэтапный, долгосрочный подход, предполагающий последовательную работу с наиболее приоритетными и уязвимыми участками.

Такой же принцип реализуется и в Ичеришехере. В последние годы здесь системно проводятся работы по реставрации и консервации крепостных стен. Эти работы являются частью долгосрочной стратегии, направленной на сохранение объекта для будущих поколений. При этом приоритет отдается не косметическим изменениям, а фундаментальным мерам, обеспечивающим устойчивость конструкции.

Процесс начинается с оперативных действий - консервации и стабилизации поврежденного участка. Это необходимый этап, позволяющий предотвратить дальнейшее разрушение и обеспечить безопасность. Далее следует более сложная и длительная стадия - инженерно-техническая и экспертная оценка. В ходе нее специалисты анализируют состояние материалов, причины повреждений, влияние внешних факторов и разрабатывают научно обоснованный план реставрации.

Подобный подход соответствует международным стандартам в области охраны культурного наследия. Одним из ключевых принципов является сохранение аутентичности - то есть максимальное сохранение оригинальных материалов, форм и технологий. Это означает, что реставрация не должна превращаться в "новострой", даже если это проще или дешевле. Напротив, задача специалистов - сохранить историческую ценность объекта, даже если это требует более сложных и длительных решений.

Не менее важным элементом является постоянный мониторинг. Современные технологии позволяют отслеживать состояние памятников в режиме реального времени: измерять уровень влажности, фиксировать микродеформации, анализировать влияние климатических факторов. Это позволяет своевременно выявлять потенциальные риски и предотвращать серьёзные повреждения.

В случае с Ичеришехером такой мониторинг также играет ключевую роль. Регулярная оценка состояния крепостных стен позволяет выявлять наиболее уязвимые участки и планировать работы с учетом их приоритетности. Именно поэтому участки, где ранее не проводились реставрационные работы, автоматически попадают в зону повышенного внимания.

Сохранение культурного наследия - это непрерывный процесс. Он требует и профессионализма, и ресурсов, и стратегического мышления. Каждое вмешательство должно быть тщательно продумано, чтобы не нарушить историческую целостность объекта и не создать новых рисков в будущем.

Частичное обрушение участка крепостной стены в Ичеришехере следует рассматривать не как чрезвычайное и уникальное явление, а как часть более широкого и сложного процесса сохранения исторических памятников. Подобные случаи происходят во всем мире - от Рима до Китая - и в каждом из них применяются схожие подходы, направленные на долгосрочную защиту культурного наследия.

Определяющее значение в данном случае имеет характер и качество предпринимаемых мер. Речь идет о выверенной, системной работе, основанной на профессиональном подходе и соответствующей международным стандартам в сфере сохранения культурного наследия, главная цель которой - обеспечить долгосрочную сохранность одного из наиболее значимых историко-культурных символов Азербайджана.