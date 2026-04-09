В Азербайджане разрабатывается новый таможенный механизм для перевозок

В 2026 году в Азербайджане на таможне будет внедрена система предварительного информирования при международных перевозках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, до конца года в связи с этим будет усовершенствована нормативно-правовая база.

Так, Государственный таможенный комитет совместно с министерством цифрового развития и транспорта должен до 1 декабря 2026 года усовершенствовать нормативно-правовую базу в целях создания системы предварительного информирования при международных перевозках для таможенных целей.

Отметим, что создание системы предварительного информирования при международных перевозках для таможенных целей нашло отражение в "Концепции надежного партнера", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В Концепции Государственному таможенному комитету совместно с министерством экономики и министерством цифрового развития и транспорта в 2026-2028 годах поручены усовершенствование нормативно-правовой базы в отношении перевозчиков, разработка системы предварительного информирования при международных перевозках в целях обеспечения быстрого прохождения товаров и транспортных средств через пункты пропуска на государственной границе и осуществления оперативного таможенного контроля, а также обеспечение интеграции данных, предварительно предоставляемых перевозчиками, в таможенную систему.