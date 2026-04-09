Кто он - новый заместитель начальника Госслужбы спецсвязи и информационной безопасности?

Как сообщалось ранее, Яшар Амашов освобожден от должности заместителя руководителя Аппарата Милли Меджлиса и назначен заместителем начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, Я.Амашов в 1993-1997 годах обучался на математическом факультете Бакинского государственного университета (БГУ), а в 2004-2008 годах получил образование на факультете международного права того же вуза.

В 1997-1998 годах работал учителем в средней школе в Джалилабаде. В 1998-2000 годах проходил действительную военную службу офицером в рядах Вооруженных сил.

В 2000-2004 годах работал консультантом Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, в 2004-2006 годах - старшим консультантом, в 2006-2007 годах - главным консультантом, в 2007-2008 годах - заведующим сектором, в 2008-2018 годах - заместителем заведующего отделом.

В 2018-2019 годах был главным советником отдела инновационного развития и электронного правительства, а затем отдела экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики.

В 2019-2020 годах работал в должности заведующего сектором по связям Милли Меджлиса с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Владеет азербайджанским, английским и русским языками.

Является государственным советником 3-й степени.