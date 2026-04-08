Новый председатель Наблюдательного совета TƏBİB

Как сообщалось ранее, распоряжением Президента Ильхама Алиева был утвержден состав Наблюдательного совета публичного юридического лица "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB).

согласно Распоряжению, председателем Наблюдательного совета публичного юридического лица "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB) назначен помощник Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам.

В настоящее время помощником Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам является Халид Ахадов.

Представляем вниманию читателей биографию помощника Президента:

Родился 4 февраля 1980 года. В 2000 году окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности "Финансы и кредит" и получил степень бакалавра, а в 2002 год - степень магистрата по той же специальности. В 2012 году получил степень магистра делового администрирования в бизнес-школе Instituto de Empresa (IE) в Испании, в 2019 году - степень магистра по государственному управлению в Лондонской школе экономики (LSE) Великобритании.

Владеет английским, русским, испанским и турецким языками.

С 1999 года начал работать в банковском секторе. В 1999-2012 годах работал на различных руководящих должностях в Bank of Baku, в 2012-2016 годах - в Unibank, также был членом Наблюдательного совета Atəşgah sığorta, председателем Совета директоров процессингового центра Millikart.

В 2016 году работал председателем Правления AzərTürkBank, с декабря 2016 года по март 2018 года - председателем Правления ABB, был избран членом Президиума Ассоциации банков Азербайджана.

С 28 августа 2018 года по 17 ноября 2022 года занимал должность помощника Первого вице-президента Азербайджанской Республики, а с 17 ноября 2022 года является помощником Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам.

Является членом Экономического совета Азербайджанской Республики, Наблюдательных советов ОАО "ABB", ЗАО "Azərbaycan Hava Yolları", ОАО "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası", председателем Наблюдательного совета ЗАО "Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı".

27 февраля 2026 года назначен членом вновь созданного Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики.

Женат, трое детей.

Отметим, что отец Халида Ахадова - Нуреддин Ахадов - был депутатом Верховного Совета Азербайджанской Республики XII созыва.