В Азербайджане могут продлить отопительный сезон?

Отопительный сезон в Баку завершится 15 апреля, а в девяти горных районах - позже, однако температура воздуха по-прежнему остается низкой. В связи с этим в ряде регионов жители могут испытывать трудности с отоплением.

Возможно ли в таком случае, что отопительный сезон продлится?

Как сообщила Day.Az в ответ на запрос PR-менеджер ОАО "Азеристиликтеджхизат" Рюхсара Бабаева, даты начала и завершения осенне-зимнего сезона регулируются законодательством.

"Согласно "Правилам пользования тепловой энергией", утвержденным постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 5 сентября 2023 года №303, подача тепла в горных районах страны начинается с 1 ноября, а в Баку и других регионах - с 15 ноября", - отметила она.

По ее словам, отопительный сезон 2025-2026 годов в Баку и регионах завершится 15 апреля в соответствии с действующим законодательством.

"В девяти горных районах, где функционируют котельные общества (Шуша, Габала, Губа, Гусар, Хачмаз, Сиязань, Шабран, Лерик и Шамаха), предусмотрено продление сезона до 1 мая", - добавила она.

Бабаева также подчеркнула, что в практике были случаи продления отопительного сезона из-за резкого ухудшения погодных условий.

"Однако в настоящее время этот вопрос не стоит на повестке дня", - заключила она.